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Аналитик раскрыла, что ждет заемщиков после июльского решения Банка России
Аналитик раскрыла, что ждет заемщиков после июльского решения Банка России - РИА Новости, 05.07.2024
Аналитик раскрыла, что ждет заемщиков после июльского решения Банка России
Повышение ключевой ставки ЦБ, которого большинство аналитиков ждут в июле, вряд ли окажет значимое влияние на рыночное кредитование — оно и без того сильно... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T02:15
2024-07-05T02:15
2024-07-05T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ, которого большинство аналитиков ждут в июле, вряд ли окажет значимое влияние на рыночное кредитование — оно и без того сильно сжато, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.По данным маркетплейса, средняя ставка по необеспеченным кредитам сегодня составляет 22,5 процента. "Это уже является довольно высоким значением", — считает она.Поэтому, какое бы решение Банк России ни принял в июле, это не окажет значимого влияния на ставки — они и без того на пределе. Если, конечно, не подключатся совсем уж стрессовые сценарии с ростом ставки до 20 процентов и более.Существенного снижения ставки не стоит ожидать ранее 2025 года. Таким образом, массовое кредитование населения существенно сжалось, заключила аналитик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Аналитик раскрыла, что ждет заемщиков после июльского решения Банка России
Солдатенкова: повышение ключевой ставки не сильно повлияет на кредитование
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Повышение ключевой ставки ЦБ, которого большинство аналитиков ждут в июле, вряд ли окажет значимое влияние на рыночное кредитование — оно и без того сильно сжато, рассказала в интервью
агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
По данным маркетплейса, средняя ставка по необеспеченным кредитам сегодня составляет 22,5 процента. "Это уже является довольно высоким значением", — считает она.
Поэтому, какое бы решение Банк России ни принял в июле, это не окажет значимого влияния на ставки — они и без того на пределе. Если, конечно, не подключатся совсем уж стрессовые сценарии с ростом ставки до 20 процентов и более.
Существенного снижения ставки не стоит ожидать ранее 2025 года. Таким образом, массовое кредитование населения существенно сжалось, заключила аналитик.