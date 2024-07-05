https://ria.ru/20240705/reshenie-1957526121.html

Аналитик раскрыла, что ждет заемщиков после июльского решения Банка России

Аналитик раскрыла, что ждет заемщиков после июльского решения Банка России - РИА Новости, 05.07.2024

Аналитик раскрыла, что ждет заемщиков после июльского решения Банка России

Повышение ключевой ставки ЦБ, которого большинство аналитиков ждут в июле, вряд ли окажет значимое влияние на рыночное кредитование — оно и без того сильно... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:15

2024-07-05T02:15

2024-07-05T02:15

экономика

россия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Повышение ключевой ставки ЦБ, которого большинство аналитиков ждут в июле, вряд ли окажет значимое влияние на рыночное кредитование — оно и без того сильно сжато, рассказала в интервью агентству "Прайм" руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.По данным маркетплейса, средняя ставка по необеспеченным кредитам сегодня составляет 22,5 процента. "Это уже является довольно высоким значением", — считает она.Поэтому, какое бы решение Банк России ни принял в июле, это не окажет значимого влияния на ставки — они и без того на пределе. Если, конечно, не подключатся совсем уж стрессовые сценарии с ростом ставки до 20 процентов и более.Существенного снижения ставки не стоит ожидать ранее 2025 года. Таким образом, массовое кредитование населения существенно сжалось, заключила аналитик.

https://ria.ru/20240701/platezhi-1956532354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия