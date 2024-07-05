https://ria.ru/20240705/pyanov-1957689859.html
Пьянов: безбарьерный переход клиентов между банками развивает конкуренцию
Пьянов: безбарьерный переход клиентов между банками развивает конкуренцию - РИА Новости, 05.07.2024
Пьянов: безбарьерный переход клиентов между банками развивает конкуренцию
Развитию конкуренции в банковском секторе будет способствовать реализация возможности безбарьерного перехода клиента на пользование продуктами других финансовых РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:24
2024-07-05T15:24
2024-07-05T15:24
технологии
втб (банк)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Развитию конкуренции в банковском секторе будет способствовать реализация возможности безбарьерного перехода клиента на пользование продуктами других финансовых организаций в зависимости от предлагаемых ими условий, считает первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он выступил на сессии "Конкуренция в банковском секторе: как способствовать ее развитию?", которая прошла в рамках Финансового конгресса Банка России. "Моя картина будущего с точки зрения банковской конкуренции – она следующая. Это абсолютно безбарьерный переход клиента во всех существенных банковских продуктах между банками в зависимости от того, что выгоднее. И это, может быть, не только ограничено банками, но еще и, например, инвестиционными сервисами. Мы помним, что при высоких ключевых ставках мы выигрываем депозитные продукты, а когда ставка низкая, роль начинают играть финансовые инструменты", - привели в ВТБ слова Пьянова. По его словам, в будущем у каждого, прежде всего, розничного клиента, может быть свой цифровой помощник, который будет рекомендовать те или иные продукты различных банков в зависимости от заданных параметров доходности, риска, опережения инфляции, агрессивности инвестиционной стратегии. "Дмитрий, сегодня выгоднее предложение у Сбера - 18,5%, например, программа лояльности у ВТБ или тарифы по торговле ценными бумагами у Т-Банка - сегодня это выгодная комбинация, используй ее. И давайте я для вас ее сделаю реальностью", - привел он пример. При этом клиент не должен задумываться, можно ли по QR-коду данного банка оплатить покупку или можно ли мгновенно перевести все свои сбережения на более выгодный вклад. Топ-менеджер ВТБ приветствовал бы в этой связи меры по увеличению конкуренции в обслуживании транзакций физических лиц в наземном, цифровом эквайринге, по уходу от монополии на рынке по числу "зарплатных" клиентов и людей с регулярными зачислениями, в частности, пенсионеров. "Это как раз уменьшение доли рынка какими-то инфраструктурными мерами регулятора по числу клиентов с регулярными платежами. С точки зрения исключения комиссии из тарифов ЖКХ, практически, наверное, да. То есть вот второй аспект по борьбе с долей рынка в наземном эквайринге, ну может быть единый QR-код, может быть, цифровой рубль", - рассказал Пьянов. При этом, констатировал он, "по сути, мы еще далеки от этой абсолютной безбарьерности и свободного выбора в каждый момент наиболее выгодной комбинации предложений".
https://ria.ru/20240628/stavka-1956031091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, втб (банк)
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Развитию конкуренции в банковском секторе будет способствовать реализация возможности безбарьерного перехода клиента на пользование продуктами других финансовых организаций в зависимости от предлагаемых ими условий, считает первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Он выступил на сессии "Конкуренция в банковском секторе: как способствовать ее развитию?", которая прошла в рамках Финансового конгресса Банка России
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«
"Моя картина будущего с точки зрения банковской конкуренции – она следующая. Это абсолютно безбарьерный переход клиента во всех существенных банковских продуктах между банками в зависимости от того, что выгоднее. И это, может быть, не только ограничено банками, но еще и, например, инвестиционными сервисами. Мы помним, что при высоких ключевых ставках мы выигрываем депозитные продукты, а когда ставка низкая, роль начинают играть финансовые инструменты", - привели в ВТБ слова Пьянова.
По его словам, в будущем у каждого, прежде всего, розничного клиента, может быть свой цифровой помощник, который будет рекомендовать те или иные продукты различных банков в зависимости от заданных параметров доходности, риска, опережения инфляции, агрессивности инвестиционной стратегии.
"Дмитрий, сегодня выгоднее предложение у Сбера - 18,5%, например, программа лояльности у ВТБ или тарифы по торговле ценными бумагами у Т-Банка - сегодня это выгодная комбинация, используй ее. И давайте я для вас ее сделаю реальностью", - привел он пример.
При этом клиент не должен задумываться, можно ли по QR-коду данного банка оплатить покупку или можно ли мгновенно перевести все свои сбережения на более выгодный вклад.
Топ-менеджер ВТБ приветствовал бы в этой связи меры по увеличению конкуренции в обслуживании транзакций физических лиц в наземном, цифровом эквайринге, по уходу от монополии на рынке по числу "зарплатных" клиентов и людей с регулярными зачислениями, в частности, пенсионеров.
«
"Это как раз уменьшение доли рынка какими-то инфраструктурными мерами регулятора по числу клиентов с регулярными платежами. С точки зрения исключения комиссии из тарифов ЖКХ, практически, наверное, да. То есть вот второй аспект по борьбе с долей рынка в наземном эквайринге, ну может быть единый QR-код, может быть, цифровой рубль", - рассказал Пьянов.
При этом, констатировал он, "по сути, мы еще далеки от этой абсолютной безбарьерности и свободного выбора в каждый момент наиболее выгодной комбинации предложений".