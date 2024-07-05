https://ria.ru/20240705/pvo-1957536623.html

В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО

В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО - РИА Новости, 05.07.2024

В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО

Противовоздушная оборона в ходе спецоперации носит беспрецедентные масштабы из-за поддержки ВСУ со стороны США и НАТО, заявил журналистам генерал-лейтенант,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:14

2024-07-05T04:14

2024-07-05T04:14

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона в ходе спецоперации носит беспрецедентные масштабы из-за поддержки ВСУ со стороны США и НАТО, заявил журналистам генерал-лейтенант, командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Семенов. "Значительная поддержка вооруженных сил Украины со стороны США и других стран НАТО, а также широкие пространственные масштабы боевых действий определили беспрецедентные условия ведения противовоздушной обороны в ходе СВО", - сказал Семенов. "При этом наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства – оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса", - добавил он.

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сша, россия, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, безопасность