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В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/pvo-1957536623.html
В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО
В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО - РИА Новости, 05.07.2024
В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО
Противовоздушная оборона в ходе спецоперации носит беспрецедентные масштабы из-за поддержки ВСУ со стороны США и НАТО, заявил журналистам генерал-лейтенант,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:14
2024-07-05T04:14
специальная военная операция на украине
сша
россия
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона в ходе спецоперации носит беспрецедентные масштабы из-за поддержки ВСУ со стороны США и НАТО, заявил журналистам генерал-лейтенант, командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Семенов. "Значительная поддержка вооруженных сил Украины со стороны США и других стран НАТО, а также широкие пространственные масштабы боевых действий определили беспрецедентные условия ведения противовоздушной обороны в ходе СВО", - сказал Семенов. "При этом наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства – оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса", - добавил он.
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сша, россия, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России, Безопасность
В ВКС заявили о беспрецедентных масштабах ПВО в ходе СВО

Семенов: поддержка США и НАТО привела к беспрецедентным масштабам ПВО в ходе СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона в ходе спецоперации носит беспрецедентные масштабы из-за поддержки ВСУ со стороны США и НАТО, заявил журналистам генерал-лейтенант, командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Андрей Семенов.
"Значительная поддержка вооруженных сил Украины со стороны США и других стран НАТО, а также широкие пространственные масштабы боевых действий определили беспрецедентные условия ведения противовоздушной обороны в ходе СВО", - сказал Семенов.
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Вчера, 22:29
"При этом наиболее сложным классом целей являются средства огневого поражения иностранного производства – оперативно-тактические и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также реактивные снаряды различного класса", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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