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В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
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17:20 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/putin-1957728715.html
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин
Видим, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:20
2024-07-05T17:20
киев
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Видим, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
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киев, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию
Киев, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин

Путин: видим, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Видим, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
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"Мы вас будем мочить". Как в Киеве относятся к переговорам с Москвой
21 июня, 12:57
 
КиевРоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанВизит Орбана в Россию
 
 
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