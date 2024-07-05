https://ria.ru/20240705/putin-1957728715.html
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин
Видим, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:20
2024-07-05T17:20
2024-07-05T17:20
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виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Видим, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил президент РФ Владимир Путин. "Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения войны до победного конца", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
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киев, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию
Киев, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию
В Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца, заявил Путин
Путин: видим, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца