https://ria.ru/20240705/putin-1957723523.html

Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку возобновить диалог с ЕС

Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку возобновить диалог с ЕС - РИА Новости, 05.07.2024

Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку возобновить диалог с ЕС

Россия воспринимает приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с Евросоюзом и придать ему дополнительный импульс,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:05

2024-07-05T17:05

2024-07-05T17:16

россия

евросоюз

москва

венгрия

виктор орбан

владимир путин

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия воспринимает приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с Евросоюзом и придать ему дополнительный импульс, заявил президент РФ Владимир Путин."Воспринимаем это (приезд Орбана в Москву - ред.) как попытку восстановить диалог (с Евросоюзом - ред.) и придать ему дополнительный импульс", - заявил Путин по итогам встречи с Орбаном.

https://ria.ru/20240705/putin-1957724839.html

россия

москва

венгрия

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россия, евросоюз, москва, венгрия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию