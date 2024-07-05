https://ria.ru/20240705/putin-1957723523.html
Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку возобновить диалог с ЕС
Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку возобновить диалог с ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку возобновить диалог с ЕС
Россия воспринимает приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с Евросоюзом и придать ему дополнительный импульс,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:05
2024-07-05T17:05
2024-07-05T17:16
россия
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москва
венгрия
виктор орбан
владимир путин
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия воспринимает приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с Евросоюзом и придать ему дополнительный импульс, заявил президент РФ Владимир Путин."Воспринимаем это (приезд Орбана в Москву - ред.) как попытку восстановить диалог (с Евросоюзом - ред.) и придать ему дополнительный импульс", - заявил Путин по итогам встречи с Орбаном.
https://ria.ru/20240705/putin-1957724839.html
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россия, евросоюз, москва, венгрия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию
Россия, Евросоюз, Москва, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
Путин: Россия воспринимает визит Орбана как попытку возобновить диалог с ЕС
Путин: Россия воспринимает приезд Орбана как попытку восстановить диалог с ЕС