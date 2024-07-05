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Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 05.07.2024
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17:02 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/putin-1957722469.html
Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии
Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 05.07.2024
Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии
Здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества России и Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:02
2024-07-05T17:02
россия
венгрия
виктор орбан
владимир путин
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества России и Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html
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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии

Путин: в отношениях РФ и Венгрии правят здоровый прагматизм и взаимная выгода

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества России и Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан рассказал Путину детали своего визита в Киев
Вчера, 16:59
 
РоссияВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинВизит Орбана в Россию
 
 
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