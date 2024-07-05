https://ria.ru/20240705/putin-1957722469.html

Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии

Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии - РИА Новости, 05.07.2024

Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии

Здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества России и Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:02

2024-07-05T17:02

2024-07-05T17:02

россия

венгрия

виктор орбан

владимир путин

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Здоровый прагматизм и взаимная выгода являются ключевыми принципами в развитии сотрудничества России и Венгрии, заявил президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном."Ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240705/putin-1957720992.html

россия

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россия, венгрия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию