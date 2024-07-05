https://ria.ru/20240705/putin-1957721568.html
Украина не хочет решать вопросы путем переговоров, заявил Путин
Украина не хочет решать вопросы путем переговоров, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
Украина не хочет решать вопросы путем переговоров, заявил Путин
Россия слышит со стороны Украины нежелание решать вопросы путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:00
2024-07-05T17:00
2024-07-05T17:06
россия
украина
визит орбана в россию
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия слышит со стороны Украины нежелание решать вопросы путем переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."С противной (Украинской – ред.) стороны слышим нежелание решать вопрос именно таким способом (путем переговоров – ред.)", - заявил Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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россия, украина, визит орбана в россию, владимир путин
Россия, Украина, Визит Орбана в Россию, Владимир Путин
Украина не хочет решать вопросы путем переговоров, заявил Путин
Путин: РФ слышит со стороны Украины нежелание решать вопросы путем переговоров