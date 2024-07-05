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При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
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16:59 05.07.2024 (обновлено: 17:07 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957721268.html
При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин
При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024
При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин
При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:59
2024-07-05T17:07
венгрия
аэс "пакш"
в мире
россия
будапешт
владимир путин
виктор орбан
аэс "пакш-2"
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;При возведении новых блоков используются только передовые инженерные и технологические решения, полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования&quot;, - сказал Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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венгрия, аэс "пакш", в мире, россия, будапешт, владимир путин, виктор орбан, аэс "пакш-2", алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Венгрия, АЭС "Пакш", В мире, Россия, Будапешт, Владимир Путин, Виктор Орбан, АЭС "Пакш-2", Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин

Путин: на стройке АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы безопасности

© AP Photo / MTI, Tibor IllyesГлавный вход на АЭС "Пакш", Венгрия
Главный вход на АЭС Пакш, Венгрия - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / MTI, Tibor Illyes
Главный вход на АЭС "Пакш", Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"При возведении новых блоков используются только передовые инженерные и технологические решения, полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования", - сказал Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Россия и Венгрия продолжают работу над АЭС "Пакш", заявил Путин
Вчера, 16:53
 
ВенгрияАЭС "Пакш"В миреРоссияБудапештВладимир ПутинВиктор ОрбанАЭС "Пакш-2"Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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