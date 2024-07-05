https://ria.ru/20240705/putin-1957721268.html

При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин

При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2024

При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии соблюдаются все нормы, заявил Путин

При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:59

2024-07-05T16:59

2024-07-05T17:07

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аэс "пакш-2"

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. При строительстве АЭС "Пакш" в Венгрии полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования, заявил президент РФ Владимир Путин."При возведении новых блоков используются только передовые инженерные и технологические решения, полностью обеспечивается физическая безопасность и природоохранные требования", - сказал Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, сообщал ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20240705/putin-1957718885.html

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