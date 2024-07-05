https://ria.ru/20240705/putin-1957653564.html
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву
Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:58
2024-07-05T13:58
2024-07-05T14:44
москва
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
визит орбана в россию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957672090_0:134:3252:1963_1920x0_80_0_0_97500bd59eaf875f31ba54b32e9abf1c.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС. "Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только, как наш давний партнер, но и как председательствующий в европейском Совете", - сказал Путин. Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.
https://ria.ru/20240705/putin-1957641866.html
москва
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957672090_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_89eeb4bd33c04a3e4411c6d43a5ece20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию
Москва, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву
Путин: Орбан прибыл в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС