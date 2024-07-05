https://ria.ru/20240705/putin-1957653564.html

Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву

Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву - РИА Новости, 05.07.2024

Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:58

2024-07-05T13:58

2024-07-05T14:44

москва

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

евросоюз

визит орбана в россию

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957672090_0:134:3252:1963_1920x0_80_0_0_97500bd59eaf875f31ba54b32e9abf1c.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС. "Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только, как наш давний партнер, но и как председательствующий в европейском Совете", - сказал Путин. Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.

https://ria.ru/20240705/putin-1957641866.html

москва

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию