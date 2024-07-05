Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 05.07.2024 (обновлено: 14:44 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/putin-1957653564.html
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву - РИА Новости, 05.07.2024
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву
Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:58
2024-07-05T14:44
москва
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
визит орбана в россию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957672090_0:134:3252:1963_1920x0_80_0_0_97500bd59eaf875f31ba54b32e9abf1c.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС. "Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только, как наш давний партнер, но и как председательствующий в европейском Совете", - сказал Путин. Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.
https://ria.ru/20240705/putin-1957641866.html
москва
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957672090_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_89eeb4bd33c04a3e4411c6d43a5ece20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию
Москва, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву

Путин: Орбан прибыл в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на переговоры в Москву в том числе в статусе председателя Совета ЕС.
"Понимаю, что вы на этот раз прибыли не только, как наш давний партнер, но и как председательствующий в европейском Совете", - сказал Путин.
Ранее Орбан заявил, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии по Украине.
Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин рассчитывает обменяться с Орбаном мнениями по двусторонним отношениям
Вчера, 13:36
 
МоскваРоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала