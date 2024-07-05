https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html

Названа причина крупного пожара в Ростовской области

Названа причина крупного пожара в Ростовской области - РИА Новости, 05.07.2024

Названа причина крупного пожара в Ростовской области

Крупный пожар в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе Ростовской области удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:26

2024-07-05T11:26

2024-07-05T11:47

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупный пожар в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе Ростовской области удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Аксайском районе локализован на площади 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что возможная причина возгорания - замыкание электропроводки в жилом доме. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html

ростовская область

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Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области Видео МЧС из Аксайского района Ростовской области, где горят жилые дома. К тушению привлечен вертолет. 2024-07-05T11:26 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)