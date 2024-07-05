https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html
Названа причина крупного пожара в Ростовской области
Названа причина крупного пожара в Ростовской области - РИА Новости, 05.07.2024
Названа причина крупного пожара в Ростовской области
Крупный пожар в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе Ростовской области удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:26
2024-07-05T11:26
2024-07-05T11:47
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупный пожар в 10 частных деревянных домах в Аксайском районе Ростовской области удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Аксайском районе локализован на площади 5000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что возможная причина возгорания - замыкание электропроводки в жилом доме. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20240704/pozhar-1957254707.html
ростовская область
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РИА Новости
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Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области
Видео МЧС из Аксайского района Ростовской области, где горят жилые дома. К тушению привлечен вертолет.
2024-07-05T11:26
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PT0M31S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Названа причина крупного пожара в Ростовской области
Замыкание электропроводки в жилом доме привело к пожару в Ростовской области