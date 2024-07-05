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На Ленинском проспекте локализовали пожар в доме культуры
На Ленинском проспекте локализовали пожар в доме культуры - РИА Новости, 05.07.2024
На Ленинском проспекте локализовали пожар в доме культуры
Пожар в доме культуры на Ленинском проспекте в Москве локализован на 350 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:38
2024-07-05T22:38
2024-07-05T22:45
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пожар в доме культуры на Ленинском проспекте в Москве локализован на 350 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в доме культуры на Ленинском проспекте произошло задымление. Позднее пресс-служба столичного главка МЧС отмечала, что загорание происходит на втором этаже четырехэтажного здания. Главк со ссылкой на администрацию дома культуры также сообщал, что люди из здания эвакуировались самостоятельно."В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 350 квадратных метрах в доме культуры", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Ленинском проспекте локализовали пожар в доме культуры
МЧС: на Ленинском проспекте локализовали пожар в доме культуры