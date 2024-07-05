https://ria.ru/20240705/pozhar-1957609511.html

Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию

Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию - РИА Новости, 05.07.2024

Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию

Жильцы многоквартирного деревянного дома, сгоревшего в городе Сокол Вологодской области после удара молнии, получат компенсацию в размере 25 тысяч рублей на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:49

2024-07-05T11:49

2024-07-05T11:50

происшествия

вологодская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Жильцы многоквартирного деревянного дома, сгоревшего в городе Сокол Вологодской области после удара молнии, получат компенсацию в размере 25 тысяч рублей на человека, сообщил первый заместитель врио губернатора Юрий Умеренко Telegram-канале.Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что в Соколе на улице Мусинского после удара молнии сгорел 12-квартирный двухэтажный деревянный дом, где прописаны около 45 человек. "Компенсацию по 25 тысяч рублей муниципалитет планирует выплатить сегодня до вечера и завтра в течение дня", – сообщил Умеренко.Как отмечается, часть жильцов пострадавшего дома направилась к родственникам, остальных разместят в гостиницах и общежитиях. Также люди будут обеспечены питанием, а все необходимые справки и документы власти им выдадут в течение дня. По данным регионального управления МЧС РФ, площадь пожара в доме на улице Мусинского в Соколе составила, по предварительным данным, 450 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет. Как сообщила прокуратура Вологодской области, ведомством по факту пожара организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства, а также нормативных актов, касающихся содержания многоквартирных домов. Прокуратура подтвердила также, что причиной пожара, предположительно, стал грозовой разряд.

https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html

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вологодская область

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происшествия, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)