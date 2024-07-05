Рейтинг@Mail.ru
Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 05.07.2024 (обновлено: 11:50 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957609511.html
Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию
Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию - РИА Новости, 05.07.2024
Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию
Жильцы многоквартирного деревянного дома, сгоревшего в городе Сокол Вологодской области после удара молнии, получат компенсацию в размере 25 тысяч рублей на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:49
2024-07-05T11:50
происшествия
вологодская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957569072_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_a980abee68bd65aa5e6908653059fbfa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Жильцы многоквартирного деревянного дома, сгоревшего в городе Сокол Вологодской области после удара молнии, получат компенсацию в размере 25 тысяч рублей на человека, сообщил первый заместитель врио губернатора Юрий Умеренко Telegram-канале.Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что в Соколе на улице Мусинского после удара молнии сгорел 12-квартирный двухэтажный деревянный дом, где прописаны около 45 человек. "Компенсацию по 25 тысяч рублей муниципалитет планирует выплатить сегодня до вечера и завтра в течение дня", – сообщил Умеренко.Как отмечается, часть жильцов пострадавшего дома направилась к родственникам, остальных разместят в гостиницах и общежитиях. Также люди будут обеспечены питанием, а все необходимые справки и документы власти им выдадут в течение дня. По данным регионального управления МЧС РФ, площадь пожара в доме на улице Мусинского в Соколе составила, по предварительным данным, 450 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет. Как сообщила прокуратура Вологодской области, ведомством по факту пожара организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства, а также нормативных актов, касающихся содержания многоквартирных домов. Прокуратура подтвердила также, что причиной пожара, предположительно, стал грозовой разряд.
https://ria.ru/20240606/pozhar-1951090235.html
https://ria.ru/20240705/prichina-1957600772.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957569072_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_33568d89084a429f632181b2d4116d76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вологодская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологодская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жильцы сгоревшего в Вологодской области дома получат компенсацию

Жильцы сгоревшего дома под Вологдой получат компенсацию в 25 тысяч рублей

© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской областиСотрудник МЧС во время ликвидации пожара в городе Сокол Вологодской области
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в городе Сокол Вологодской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в городе Сокол Вологодской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Жильцы многоквартирного деревянного дома, сгоревшего в городе Сокол Вологодской области после удара молнии, получат компенсацию в размере 25 тысяч рублей на человека, сообщил первый заместитель врио губернатора Юрий Умеренко Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что в Соколе на улице Мусинского после удара молнии сгорел 12-квартирный двухэтажный деревянный дом, где прописаны около 45 человек.
Пожар на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Здание на ВДНХ загорелось из-за удара молнии
6 июня, 17:20
«
"Компенсацию по 25 тысяч рублей муниципалитет планирует выплатить сегодня до вечера и завтра в течение дня", – сообщил Умеренко.
Как отмечается, часть жильцов пострадавшего дома направилась к родственникам, остальных разместят в гостиницах и общежитиях. Также люди будут обеспечены питанием, а все необходимые справки и документы власти им выдадут в течение дня.
По данным регионального управления МЧС РФ, площадь пожара в доме на улице Мусинского в Соколе составила, по предварительным данным, 450 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пострадавших нет.
Как сообщила прокуратура Вологодской области, ведомством по факту пожара организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства, а также нормативных актов, касающихся содержания многоквартирных домов. Прокуратура подтвердила также, что причиной пожара, предположительно, стал грозовой разряд.
Кадры тушения пожара в жилых домах в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Названа причина крупного пожара в Ростовской области
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияВологодская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала