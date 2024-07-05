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В Пензенской области локализовали пожар на складе
В Пензенской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.07.2024
В Пензенской области локализовали пожар на складе
Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области, охвативший площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:08
2024-07-05T01:08
2024-07-05T01:08
происшествия
пензенская область
россия
бессоновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области, охвативший площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Пензенской области", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщило, что склад с лакокрасочными материалами с вечера четверга тушат в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, огнем охвачена кровля металлического ангара на 1,5 тысячи квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, предварительно, никто не пострадал.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, пензенская область, россия, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Россия, Бессоновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области локализовали пожар на складе
В Пензенской области локализовали пожар на складе с лакокрасочными материалами