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В Пензенской области локализовали пожар на складе

В Пензенской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.07.2024

В Пензенской области локализовали пожар на складе

Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области, охвативший площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T01:08

2024-07-05T01:08

2024-07-05T01:08

происшествия

пензенская область

россия

бессоновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области, охвативший площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Пензенской области", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщило, что склад с лакокрасочными материалами с вечера четверга тушат в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, огнем охвачена кровля металлического ангара на 1,5 тысячи квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, предварительно, никто не пострадал.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

пензенская область

россия

бессоновский район

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происшествия, пензенская область, россия, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)