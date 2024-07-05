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В Пензенской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.07.2024
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01:08 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/pozhar-1957530484.html
В Пензенской области локализовали пожар на складе
В Пензенской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 05.07.2024
В Пензенской области локализовали пожар на складе
Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области, охвативший площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:08
2024-07-05T01:08
происшествия
пензенская область
россия
бессоновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области, охвативший площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Пензенской области", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщило, что склад с лакокрасочными материалами с вечера четверга тушат в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, огнем охвачена кровля металлического ангара на 1,5 тысячи квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, предварительно, никто не пострадал.
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пензенская область
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происшествия, пензенская область, россия, бессоновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Россия, Бессоновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области локализовали пожар на складе

В Пензенской области локализовали пожар на складе с лакокрасочными материалами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Пензенской области, охвативший площадь более 1,5 тысячи квадратных метров, локализован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Пензенской области", - говорится в сообщении.
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Ранее МЧС сообщило, что склад с лакокрасочными материалами с вечера четверга тушат в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, огнем охвачена кровля металлического ангара на 1,5 тысячи квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, предварительно, никто не пострадал.
 
ПроисшествияПензенская областьРоссияБессоновский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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