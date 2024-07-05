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В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов
В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов - РИА Новости, 05.07.2024
В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов
Здания музыкальной школы и магазинов повреждены в Курской области в результате ракетной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T06:32
2024-07-05T06:32
2024-07-05T06:43
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
алексей смирнов (политик)
беловский район
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Здания музыкальной школы и магазинов повреждены в Курской области в результате ракетной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Сегодня утром в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района повреждено здание музыкальной школы. Также повреждения получили магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик) , беловский район
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Беловский район
В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов
Смирнов: в Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов