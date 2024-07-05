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В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов - РИА Новости, 05.07.2024
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06:32 05.07.2024 (обновлено: 06:43 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/povrezhdeniya-1957543671.html
В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов
В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов - РИА Новости, 05.07.2024
В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов
Здания музыкальной школы и магазинов повреждены в Курской области в результате ракетной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T06:32
2024-07-05T06:43
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
алексей смирнов (политик)
беловский район
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Здания музыкальной школы и магазинов повреждены в Курской области в результате ракетной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Сегодня утром в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района повреждено здание музыкальной школы. Также повреждения получили магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов.
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курская область
россия
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик) , беловский район
Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Алексей Смирнов (политик) , Беловский район
В Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов

Смирнов: в Курской области ВСУ повредили здания музыкальной школы и магазинов

© Фото : Роман Старовойт/TelegramТушение пожара в Курской области после атаки ВСУ
Тушение пожара в Курской области после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Тушение пожара в Курской области после атаки ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Здания музыкальной школы и магазинов повреждены в Курской области в результате ракетной атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
"Сегодня утром в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района повреждено здание музыкальной школы. Также повреждения получили магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады. Никто из жителей не пострадал", - написал Смирнов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАлексей Смирнов (политик)Беловский район
 
 
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