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Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи
Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи - РИА Новости, 05.07.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи
Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками возросло до семи, среди пострадавших есть ребенок, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:42
2024-07-05T18:42
2024-07-05T18:42
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками возросло до семи, среди пострадавших есть ребенок, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее мэр города Сергей Колягин сообщал, что в результате обстрела Первомайска украинскими войсками пострадали четыре человека. "В результате обстрела Первомайска пострадали семь мирных жителей, двое из них госпитализированы с термическими ожогами первой-второй степени с около 30% поверхности тела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Пащенко рассказала, что пожилая семейная пара госпитализирована с ожогами. Кроме того, среди пострадавших есть ребенок - семилетняя девочка, однако ей госпитализация не требуется. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля 2022 года линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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первомайск, луганская народная республика, луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи
Минздрав: число пострадавших при обстреле ВСУ Первомайска в ЛНР возросло до семи