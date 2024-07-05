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Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/postradavshie-1957753735.html
Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи
Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи - РИА Новости, 05.07.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи
Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками возросло до семи, среди пострадавших есть ребенок, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:42
2024-07-05T18:42
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками возросло до семи, среди пострадавших есть ребенок, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее мэр города Сергей Колягин сообщал, что в результате обстрела Первомайска украинскими войсками пострадали четыре человека. "В результате обстрела Первомайска пострадали семь мирных жителей, двое из них госпитализированы с термическими ожогами первой-второй степени с около 30% поверхности тела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства. Пащенко рассказала, что пожилая семейная пара госпитализирована с ожогами. Кроме того, среди пострадавших есть ребенок - семилетняя девочка, однако ей госпитализация не требуется. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля 2022 года линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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первомайск, луганская народная республика, луганск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Луганск, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Первомайска возросло до семи

Минздрав: число пострадавших при обстреле ВСУ Первомайска в ЛНР возросло до семи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР украинскими войсками возросло до семи, среди пострадавших есть ребенок, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее мэр города Сергей Колягин сообщал, что в результате обстрела Первомайска украинскими войсками пострадали четыре человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В результате обстрела Первомайска пострадали семь мирных жителей, двое из них госпитализированы с термическими ожогами первой-второй степени с около 30% поверхности тела", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Пащенко рассказала, что пожилая семейная пара госпитализирована с ожогами. Кроме того, среди пострадавших есть ребенок - семилетняя девочка, однако ей госпитализация не требуется. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля 2022 года линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаЛуганскПроисшествия
 
 
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