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Врач назвала допустимую порцию черешни и абрикосов

Врач назвала допустимую порцию черешни и абрикосов - РИА Новости, 05.07.2024

Врач назвала допустимую порцию черешни и абрикосов

Допустимой порцией черешни в день считаются 200-300 граммов, абрикосов, если они крупные, можно съесть 3-4 штуки, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:16

2024-07-05T02:16

2024-07-05T02:16

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Допустимой порцией черешни в день считаются 200-300 граммов, абрикосов, если они крупные, можно съесть 3-4 штуки, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов – то три-четыре абрикоса", - рассказала Ильяшенко. По словам врача, черешня обладает множеством полезных свойств: в ней содержатся витамины группы В, витамин С, также она является хорошим источником энергии за счет содержания натурального сахара. Помимо этого, черешня содержит мелатонин, гормон, отвечающий за регуляцию сна. Абрикосы содержат много витаминов, кроме того, отличаются и богатым составом микро- и макроэлементов. Они быстро насыщают и в тоже время легко утоляют жажду, что важно в жару.

https://ria.ru/20240627/chereshnya-1955746422.html

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