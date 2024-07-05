https://ria.ru/20240705/pokhischenie-1957741115.html

Житель Ингушетии получил девять лет колонии за похищение человека

Житель Ингушетии получил девять лет колонии за похищение человека - РИА Новости, 05.07.2024

Житель Ингушетии получил девять лет колонии за похищение человека

Суд в Ингушетии приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в похищении человека и нанесении травм полицейскому, сообщила... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:03

2024-07-05T18:03

2024-07-05T18:03

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в похищении человека и нанесении травм полицейскому, сообщила прокуратура региона. Как установил суд, в марте 2020 года ранее судимый местный житель вместе со своими знакомыми проникли в домовладение в селении Экажево, где совершили неудачную попытку похищения хозяина дома. При этом они похитили родного брата хозяина дома, которого в багажнике автомобиля увезли в неустановленное место, где удерживали около пяти часов. В тот же день сотрудники правоохранительных органов попытались задержать злоумышленников, и подсудимый нанес одному из силовиков несколько ударов руками и ногами в различные части тела. В результате полицейский получил телесные повреждения средней тяжести. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении двух малолетних детей, не отбытого наказания по предыдущему приговору суда, рецидива преступления приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/pohischenie-1957696605.html

https://ria.ru/20240705/krasnodar-1957647414.html

республика ингушетия

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происшествия, республика ингушетия