https://ria.ru/20240705/pohischenie-1957696605.html

Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение"

Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение" - РИА Новости, 05.07.2024

Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение"

Жители Ростова-на-Дону приняли за похищение инцидент с девушкой, которая захотела прокатиться в багажнике автомобиля, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:43

2024-07-05T15:43

2024-07-05T15:43

происшествия

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону приняли за похищение инцидент с девушкой, которая захотела прокатиться в багажнике автомобиля, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. По его словам, в полицию поступила информация о похищении ребенка в Советском районе Ростова-на-Дону. Заявитель рассказал, что выполнял монтажные работы в одном из домов и увидел, как двое неизвестных поместили мальчика в багажник автомобиля, а после скрылись. "В ходе проведения полицейскими проверки, факт похищения не подтвердился. Сотрудники полиции установили, что компания друзей - двое молодых людей 19 и 24 лет, а также 20-летняя девушка каталась по городу на автомобиле, в это время последняя захотела проехаться в багажном отсеке транспортного средства", - сказал он. Полицейские опросили ростовчан и провели с ними профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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ростов-на-дону

россия

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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область