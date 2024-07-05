Рейтинг@Mail.ru
Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение" - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/pohischenie-1957696605.html
Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение"
Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение" - РИА Новости, 05.07.2024
Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение"
Жители Ростова-на-Дону приняли за похищение инцидент с девушкой, которая захотела прокатиться в багажнике автомобиля, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:43
2024-07-05T15:43
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939078086_0:0:3573:2011_1920x0_80_0_0_c908f9eae635e057ea90dc404f816be9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону приняли за похищение инцидент с девушкой, которая захотела прокатиться в багажнике автомобиля, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области. По его словам, в полицию поступила информация о похищении ребенка в Советском районе Ростова-на-Дону. Заявитель рассказал, что выполнял монтажные работы в одном из домов и увидел, как двое неизвестных поместили мальчика в багажник автомобиля, а после скрылись. "В ходе проведения полицейскими проверки, факт похищения не подтвердился. Сотрудники полиции установили, что компания друзей - двое молодых людей 19 и 24 лет, а также 20-летняя девушка каталась по городу на автомобиле, в это время последняя захотела проехаться в багажном отсеке транспортного средства", - сказал он. Полицейские опросили ростовчан и провели с ними профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
https://ria.ru/20240705/tomsk-1957626347.html
https://ria.ru/20240704/lift-1957390432.html
ростов-на-дону
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939078086_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_4e4d4c72bb521a2b642605c892e3fe9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
Жители Ростова-на-Дону предотвратили "похищение"

В Ростове-на-Дону приняли катающуюся в багажнике девушку за жертву похищения

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл - РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону приняли за похищение инцидент с девушкой, которая захотела прокатиться в багажнике автомобиля, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
По его словам, в полицию поступила информация о похищении ребенка в Советском районе Ростова-на-Дону. Заявитель рассказал, что выполнял монтажные работы в одном из домов и увидел, как двое неизвестных поместили мальчика в багажник автомобиля, а после скрылись.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
У жительницы Томска за долги арестовали 87 кошек
Вчера, 12:46
"В ходе проведения полицейскими проверки, факт похищения не подтвердился. Сотрудники полиции установили, что компания друзей - двое молодых людей 19 и 24 лет, а также 20-летняя девушка каталась по городу на автомобиле, в это время последняя захотела проехаться в багажном отсеке транспортного средства", - сказал он.
Полицейские опросили ростовчан и провели с ними профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Мальчик сломал лифт в доме Краснодара - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Мальчика, помочившегося в лифте в Краснодаре, ждет общение с полицией
4 июля, 14:41
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРоссияРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала