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В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов

В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов - РИА Новости, 05.07.2024

В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов

Почти 30 частных домов освободились от воды за минувшие сутки в подтопленных районах Приморья, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T06:38

2024-07-05T06:38

2024-07-05T06:38

происшествия

россия

дальнереченск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 30 частных домов освободились от воды за минувшие сутки в подтопленных районах Приморья, сообщает МЧС РФ. "За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободилось 27 частных домов. Остаются затопленными: 109 частных домов; 234 приусадебных участка; нарушено транспортное сообщение с 2 населенными пунктами", - говорится в сообщении. Уточняется, что спасатели МЧС России отработали заявки по 666 адресам, просушили 70 домов, откачали свыше 1,5 миллиона кубометров воды, доставили более 10 тонн продуктов, перевезли свыше 4 тысяч человек.

https://ria.ru/20240702/chs-1956792026.html

россия

дальнереченск

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происшествия, россия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024