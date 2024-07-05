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В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов - РИА Новости, 05.07.2024
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06:38 05.07.2024
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В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов
В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов - РИА Новости, 05.07.2024
В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов
Почти 30 частных домов освободились от воды за минувшие сутки в подтопленных районах Приморья, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T06:38
2024-07-05T06:38
происшествия
россия
дальнереченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 30 частных домов освободились от воды за минувшие сутки в подтопленных районах Приморья, сообщает МЧС РФ. "За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободилось 27 частных домов. Остаются затопленными: 109 частных домов; 234 приусадебных участка; нарушено транспортное сообщение с 2 населенными пунктами", - говорится в сообщении. Уточняется, что спасатели МЧС России отработали заявки по 666 адресам, просушили 70 домов, откачали свыше 1,5 миллиона кубометров воды, доставили более 10 тонн продуктов, перевезли свыше 4 тысяч человек.
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происшествия, россия, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Дальнереченск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Приморье за сутки освободились от воды почти 30 частных домов

В Приморье за сутки освободились от воды 27 домов, 109 остаются затопленными

© Кожемяко | официально/TelegramПоследствия паводка в Дальнереченске Приморского края
Последствия паводка в Дальнереченске Приморского края - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Кожемяко | официально/Telegram
Последствия паводка в Дальнереченске Приморского края. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Почти 30 частных домов освободились от воды за минувшие сутки в подтопленных районах Приморья, сообщает МЧС РФ.
"За прошедшие сутки в Дальнереченске от воды освободилось 27 частных домов. Остаются затопленными: 109 частных домов; 234 приусадебных участка; нарушено транспортное сообщение с 2 населенными пунктами", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что спасатели МЧС России отработали заявки по 666 адресам, просушили 70 домов, откачали свыше 1,5 миллиона кубометров воды, доставили более 10 тонн продуктов, перевезли свыше 4 тысяч человек.
 
ПроисшествияРоссияДальнереченскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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