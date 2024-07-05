https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957624930.html

В Подмосковье призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за грозы

В Подмосковье призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за грозы - РИА Новости, 05.07.2024

В Подмосковье призвали отказаться от поездок на автомобиле из-за грозы

Рекомендуется в преддверии грозы, сильного дождя и града в пятницу в Подмосковье отказаться от поездок на личном транспорте и минимизировать пребывание на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:40

2024-07-05T12:40

2024-07-05T12:42

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рекомендуется в преддверии грозы, сильного дождя и града в пятницу в Подмосковье отказаться от поездок на личном транспорте и минимизировать пребывание на улице, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "В пятницу, 5 июля, в Московской области ожидается сильный дождь, переходящий в ливень, местами град. При грозе порывы ветра могут достигнуть 27 метров в секунду. Возможно формирование смерчей. Минтранс Подмосковья призывает отказаться от поездок на личном транспорте и минимизировать пребывание на улице", - отметили в пресс-службе ведомства. В Минтрансе добавили, что если поездку отложить нельзя, то необходимо быть очень осторожными, особенно в пешеходных зонах: не отвлекаться на телефон во время движения, а также держать дистанцию, соблюдать скоростной режим. Важно не парковаться и не стоять у шатких конструкций и деревьев — это опасно. "Пешеходов призываем быть максимально бдительными и не переходить проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и вне зоны пешеходного перехода — видимость снижена, водители могут вас не заметить. Ни в коем случае не оставляйте детей одних на улице. По возможности оставайтесь дома", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240704/poezdki-1957486560.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), транспорт, погода