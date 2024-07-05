https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957622857.html

Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности

Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 05.07.2024

Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности

Каждый пятый работающий житель Подмосковья трудится в обрабатывающей промышленности, на обрабатывающих производствах в регионе работают почти 500 тысяч человек, РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:43

2024-07-05T12:43

2024-07-05T12:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

промышленность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каждый пятый работающий житель Подмосковья трудится в обрабатывающей промышленности, на обрабатывающих производствах в регионе работают почти 500 тысяч человек, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По данным отчета о социально-экономическом развитии региона по итогам минувшего года, среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Московской области составила 2,4 миллиона человек. Более 20% из общей численности заняты в обрабатывающих отраслях. Таким образом, каждый пятый работник в Подмосковье трудится в сегменте обработки", – подчеркнула Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве напомнили, что основу промышленности Московской области составляют обрабатывающие производства – это более 1,3 тысячи крупных и средних предприятий, где работают почти 500 тысяч человек. Традиционно в первую пятницу июля в Московской области отмечается профессиональный праздник — День работника промышленности. В этом году праздник пришелся на 5 июля.

https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957604321.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), промышленность