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Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 05.07.2024
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Новости Подмосковья
 
12:43 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957622857.html
Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности
Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 05.07.2024
Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности
Каждый пятый работающий житель Подмосковья трудится в обрабатывающей промышленности, на обрабатывающих производствах в регионе работают почти 500 тысяч человек, РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:43
2024-07-05T12:43
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каждый пятый работающий житель Подмосковья трудится в обрабатывающей промышленности, на обрабатывающих производствах в регионе работают почти 500 тысяч человек, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "По данным отчета о социально-экономическом развитии региона по итогам минувшего года, среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Московской области составила 2,4 миллиона человек. Более 20% из общей численности заняты в обрабатывающих отраслях. Таким образом, каждый пятый работник в Подмосковье трудится в сегменте обработки", – подчеркнула Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве напомнили, что основу промышленности Московской области составляют обрабатывающие производства – это более 1,3 тысячи крупных и средних предприятий, где работают почти 500 тысяч человек. Традиционно в первую пятницу июля в Московской области отмечается профессиональный праздник — День работника промышленности. В этом году праздник пришелся на 5 июля.
https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957604321.html
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московская область (подмосковье), промышленность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Промышленность

Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиКаждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности
Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Каждый пятый работник Подмосковья занят в обрабатывающей промышленности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Каждый пятый работающий житель Подмосковья трудится в обрабатывающей промышленности, на обрабатывающих производствах в регионе работают почти 500 тысяч человек, рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"По данным отчета о социально-экономическом развитии региона по итогам минувшего года, среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Московской области составила 2,4 миллиона человек. Более 20% из общей численности заняты в обрабатывающих отраслях. Таким образом, каждый пятый работник в Подмосковье трудится в сегменте обработки", – подчеркнула Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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В ведомстве напомнили, что основу промышленности Московской области составляют обрабатывающие производства – это более 1,3 тысячи крупных и средних предприятий, где работают почти 500 тысяч человек.
Традиционно в первую пятницу июля в Московской области отмечается профессиональный праздник — День работника промышленности. В этом году праздник пришелся на 5 июля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Промышленность
 
 
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