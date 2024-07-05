https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957604321.html

Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы

Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы - РИА Новости, 05.07.2024

Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы

Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:34

2024-07-05T11:34

2024-07-05T11:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бизнес

предприниматели

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила, что в начале года в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса при выходе на маркетплейсы, в рамках которой предприниматели могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. "Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов. Претендовать на получение данной меры поддержки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240703/produktsiya-1957211103.html

https://ria.ru/20240703/vorobev-1957111690.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бизнес, предприниматели