https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957604321.html
Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы
Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы - РИА Новости, 05.07.2024
Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы
Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:34
2024-07-05T11:34
2024-07-05T11:34
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила, что в начале года в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса при выходе на маркетплейсы, в рамках которой предприниматели могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. "Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов. Претендовать на получение данной меры поддержки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240703/produktsiya-1957211103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), бизнес, предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бизнес, Предприниматели
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила, что в начале года в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса при выходе на маркетплейсы, в рамках которой предприниматели могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.
"Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов. Претендовать на получение данной меры поддержки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".