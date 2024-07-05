Рейтинг@Mail.ru
Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:34 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957604321.html
Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы
Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы - РИА Новости, 05.07.2024
Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы
Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:34
2024-07-05T11:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бизнес
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927303184_0:128:3105:1875_1920x0_80_0_0_d60272dd02c1ec8211fdf8222ba6f5a2.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила, что в начале года в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса при выходе на маркетплейсы, в рамках которой предприниматели могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. "Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов. Претендовать на получение данной меры поддержки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240703/produktsiya-1957211103.html
https://ria.ru/20240703/vorobev-1957111690.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927303184_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8f9658b07679a0feb557d036297c2c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), бизнес, предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бизнес, Предприниматели

Бизнес Подмосковья подал 92 заявки на субсидии при выходе на маркетплейсы

© iStock.com / svetikdДевушка-предприниматель упаковывает товар
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / svetikd
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Более 90 заявок подано предпринимателями Подмосковья на получение субсидии при выходе на маркетплейсы на общую сумму 24,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила, что в начале года в Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса при выходе на маркетплейсы, в рамках которой предприниматели могут компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Производство продукции для медицины в Подмосковье увеличилось почти на 20%
3 июля, 19:32
"Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов. Претендовать на получение данной меры поддержки могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Сыр - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Воробьев: каждый пятый килограмм отечественного сыра сделан в Подмосковье
3 июля, 14:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БизнесПредприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала