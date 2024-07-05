https://ria.ru/20240705/peskov-1957731932.html

В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании

В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024

В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании

Лейбористы скорее склонны к продолжению линии на отрицание будущего российско-британских отношений, Москва не испытывает оптимизма в вопросе возможности... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:30

2024-07-05T17:30

2024-07-05T17:44

великобритания

россия

лейбористская партия великобритании

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лейбористы скорее склонны к продолжению линии на отрицание будущего российско-британских отношений, Москва не испытывает оптимизма в вопросе возможности улучшения двусторонних отношений после их прихода к власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как мы можем судить по предыдущим высказываниям, они не склонны к какой-гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений. Поэтому здесь мы не испытываем никакого оптимизма", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что работа с новой лейбористской администрацией в Британии будет выстраиваться лучше.

https://ria.ru/20240705/starmer-1957666647.html

великобритания

россия

москва

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великобритания, россия, лейбористская партия великобритании, москва, дмитрий песков