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В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
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17:30 05.07.2024 (обновлено: 17:44 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peskov-1957731932.html
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании
Лейбористы скорее склонны к продолжению линии на отрицание будущего российско-британских отношений, Москва не испытывает оптимизма в вопросе возможности... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:30
2024-07-05T17:44
великобритания
россия
лейбористская партия великобритании
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лейбористы скорее склонны к продолжению линии на отрицание будущего российско-британских отношений, Москва не испытывает оптимизма в вопросе возможности улучшения двусторонних отношений после их прихода к власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Как мы можем судить по предыдущим высказываниям, они не склонны к какой-гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений. Поэтому здесь мы не испытываем никакого оптимизма", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что работа с новой лейбористской администрацией в Британии будет выстраиваться лучше.
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великобритания, россия, лейбористская партия великобритании, москва, дмитрий песков
Великобритания, Россия, Лейбористская партия Великобритании, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Великобритании

Песков: Москва не испытывает оптимизма на фоне результатов выборов в Британии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лейбористы скорее склонны к продолжению линии на отрицание будущего российско-британских отношений, Москва не испытывает оптимизма в вопросе возможности улучшения двусторонних отношений после их прихода к власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как мы можем судить по предыдущим высказываниям, они не склонны к какой-гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений. Поэтому здесь мы не испытываем никакого оптимизма", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, считают ли в Кремле, что работа с новой лейбористской администрацией в Британии будет выстраиваться лучше.
Лидер лейбористов Кир Стармер и король Карл III во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 14:20
 
ВеликобританияРоссияЛейбористская партия ВеликобританииМоскваДмитрий Песков
 
 
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