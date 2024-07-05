Рейтинг@Mail.ru
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 05.07.2024 (обновлено: 01:10 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/peremeny-1957530366.html
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране - РИА Новости, 05.07.2024
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране
Глава либеральных демократов Великобритании Эд Дейви заявил в соцсети Х после публикации опроса на выходе с избирательных участков, что его партия на пути к... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:08
2024-07-05T01:10
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957526582_0:210:3073:1938_1920x0_80_0_0_7287ba970b59e9d83f2cdc9aa39d9861.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава либеральных демократов Великобритании Эд Дейви заявил в соцсети Х после публикации опроса на выходе с избирательных участков, что его партия на пути к лучшему результату на выборах за столетие. По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, но это на 53 больше, чем до выборов. "Либерал-демократы находятся на пути к нашим лучшим результатам за столетие благодаря нашей позитивной кампании, в основе которой лежат здоровье и забота. Я растроган миллионами людей, которые поддержали нас, чтобы отстранить консерваторов от власти и добиться перемен, в которых нуждается наша страна", - написал Дейви. Он пообещал, что депутаты от либеральных демократов будут твердо представлять интересы своих избирателей, особенно в вопросах, связанных с национальной службой здравоохранения.
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html
https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957526582_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7914da90676127942e2f5d50935261c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране

Либеральные демократы Британии ожидают лучшего результата на выборах за столетие

© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава либеральных демократов Великобритании Эд Дейви заявил в соцсети Х после публикации опроса на выходе с избирательных участков, что его партия на пути к лучшему результату на выборах за столетие.
По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, но это на 53 больше, чем до выборов.
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Эксперт рассказал, к чему приведет победа лейбористов в Британии
01:06
"Либерал-демократы находятся на пути к нашим лучшим результатам за столетие благодаря нашей позитивной кампании, в основе которой лежат здоровье и забота. Я растроган миллионами людей, которые поддержали нас, чтобы отстранить консерваторов от власти и добиться перемен, в которых нуждается наша страна", - написал Дейви.
Он пообещал, что депутаты от либеральных демократов будут твердо представлять интересы своих избирателей, особенно в вопросах, связанных с национальной службой здравоохранения.
Здание Парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Процедура выборов в парламент Великобритании
Вчера, 00:21
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала