https://ria.ru/20240705/peremeny-1957530366.html
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране - РИА Новости, 05.07.2024
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране
Глава либеральных демократов Великобритании Эд Дейви заявил в соцсети Х после публикации опроса на выходе с избирательных участков, что его партия на пути к... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:08
2024-07-05T01:08
2024-07-05T01:10
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава либеральных демократов Великобритании Эд Дейви заявил в соцсети Х после публикации опроса на выходе с избирательных участков, что его партия на пути к лучшему результату на выборах за столетие. По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, но это на 53 больше, чем до выборов. "Либерал-демократы находятся на пути к нашим лучшим результатам за столетие благодаря нашей позитивной кампании, в основе которой лежат здоровье и забота. Я растроган миллионами людей, которые поддержали нас, чтобы отстранить консерваторов от власти и добиться перемен, в которых нуждается наша страна", - написал Дейви. Он пообещал, что депутаты от либеральных демократов будут твердо представлять интересы своих избирателей, особенно в вопросах, связанных с национальной службой здравоохранения.
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html
https://ria.ru/20240704/vybory-1956787932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Глава либеральных демократов Британии выразил надежду на перемены в стране
Либеральные демократы Британии ожидают лучшего результата на выборах за столетие
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Глава либеральных демократов Великобритании Эд Дейви заявил в соцсети Х
после публикации опроса на выходе с избирательных участков, что его партия на пути к лучшему результату на выборах за столетие.
По данным опроса, проведенного институтом Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, правящие консерваторы терпят сокрушительное поражение на выборах, получив лишь 131 мандат из 650. Триумфатором могут стать лейбористы, которым опрос пророчит 410 мест в нижней палате парламента. Либеральные демократы идут третьими с 61 мандатом, но это на 53 больше, чем до выборов.
"Либерал-демократы находятся на пути к нашим лучшим результатам за столетие благодаря нашей позитивной кампании, в основе которой лежат здоровье и забота. Я растроган миллионами людей, которые поддержали нас, чтобы отстранить консерваторов от власти и добиться перемен, в которых нуждается наша страна", - написал Дейви.
Он пообещал, что депутаты от либеральных демократов будут твердо представлять интересы своих избирателей, особенно в вопросах, связанных с национальной службой здравоохранения.