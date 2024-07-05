https://ria.ru/20240705/peregovory-1957717970.html

Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными

Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными - РИА Новости, 05.07.2024

Путин назвал переговоры с Орбаном насыщенными

Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном насыщенными. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:50

2024-07-05T16:50

2024-07-05T17:03

владимир путин

венгрия

виктор орбан

визит орбана в россию

россия

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном насыщенными."Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии господином Виктором Орбаном", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240705/orban-1957695342.html

венгрия

россия

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владимир путин, венгрия, виктор орбан, визит орбана в россию, россия, в мире