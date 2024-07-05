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Патрушев поручит проверить все очистные сооружения на Волге и Байкале - РИА Новости, 05.07.2024
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17:36 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/patrushev-1957733906.html
Патрушев поручит проверить все очистные сооружения на Волге и Байкале
Патрушев поручит проверить все очистные сооружения на Волге и Байкале - РИА Новости, 05.07.2024
Патрушев поручит проверить все очистные сооружения на Волге и Байкале
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев назвал проверку 55 юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге, "первым этапом" и сообщил, что поручит... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:36
2024-07-05T17:36
байкал
россия
дмитрий патрушев
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
волга
правительство рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев назвал проверку 55 юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге, "первым этапом" и сообщил, что поручит Росприрорднадзору проверить все остальные объекты на Волге и Байкале в рамках нацпроекта "Экология", сообщили в пресс-службе вице-премьера. Ранее Патрушев поручил Росприроднадзору до конца 2024 года внепланово проверить 55 компаний, эксплуатирующих очистные сооружения в рамках федпроекта "Оздоровление Волги", чтобы оценить качество сточных вод, "Я подписал поручение о проведении проверок Росприроднадзором в отношении 55 юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге. Они уже начинаются. И это только первый этап. По всем остальным объектам Волги и Байкала, входящим в федпроекты, необходимо подготовить аналогичное поручение. Их Росприроднадзор также обязательно проинспектирует", - цитирует пресс-служба Патрушева. По словам вице-премьера, полный комплекс данных в формате дорожных карт по всем очистным сооружениям должен быть представлен к 24 июля.
https://ria.ru/20240704/finansirovanie-1957466956.html
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байкал, россия, дмитрий патрушев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), волга, правительство рф
Байкал, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Волга, Правительство РФ
Патрушев поручит проверить все очистные сооружения на Волге и Байкале

Патрушев подписал поручение проверить очистные сооружения на Волге и Байкале

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев назвал проверку 55 юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге, "первым этапом" и сообщил, что поручит Росприрорднадзору проверить все остальные объекты на Волге и Байкале в рамках нацпроекта "Экология", сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Ранее Патрушев поручил Росприроднадзору до конца 2024 года внепланово проверить 55 компаний, эксплуатирующих очистные сооружения в рамках федпроекта "Оздоровление Волги", чтобы оценить качество сточных вод,
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"Я подписал поручение о проведении проверок Росприроднадзором в отношении 55 юридических лиц, эксплуатирующих очистные сооружения на Волге. Они уже начинаются. И это только первый этап. По всем остальным объектам Волги и Байкала, входящим в федпроекты, необходимо подготовить аналогичное поручение. Их Росприроднадзор также обязательно проинспектирует", - цитирует пресс-служба Патрушева.
По словам вице-премьера, полный комплекс данных в формате дорожных карт по всем очистным сооружениям должен быть представлен к 24 июля.
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БайкалРоссияДмитрий ПатрушевФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ВолгаПравительство РФ
 
 
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