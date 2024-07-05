https://ria.ru/20240705/patrulirovanie-1957540007.html
Ракетчики "Ярс" вышли на патрулирование в двух соединениях РВСН
Ракетчики "Ярс" вышли на патрулирование в двух соединениях РВСН - РИА Новости, 05.07.2024
Ракетчики "Ярс" вышли на патрулирование в двух соединениях РВСН
Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на патрулирование в Тейковском (Ивановская... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:09
2024-07-05T05:09
2024-07-05T05:09
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские ракетчики на пусковых установках подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках учений вышли на патрулирование в Тейковском (Ивановская область) и Иркутском ракетном соединениях, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях РВСН пусковые установки ПГРК "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчеты ПГРК "Ярс" выполняют марши протяженностью до 100 километров, а также отрабатывают рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций. Также стратегические ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. "Аналогичные учения в ближайшее время будут проведены и в других ракетных соединениях. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957185680.html
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безопасность, россия, ивановская область, ракетные войска стратегического назначения, вооруженные силы рф, иркутская область
Безопасность, Россия, Ивановская область, Ракетные войска стратегического назначения, Вооруженные силы РФ, Иркутская область
Ракетчики "Ярс" вышли на патрулирование в двух соединениях РВСН
Минобороны: "Ярсы" вышли на патрулирование в Ивановской и Иркутской областях