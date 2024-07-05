https://ria.ru/20240705/patriot-1957629760.html

Третий комплекс Patriot от Германии прибыл на Украину

Третий комплекс Patriot от Германии прибыл на Украину - РИА Новости, 05.07.2024

Третий комплекс Patriot от Германии прибыл на Украину

Третий зенитно-ракетный комплекс Patriot прибыл из Германии на Украину, сообщил посол ФРГ в стране Мартин Егер в соцсети X. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:57

2024-07-05T12:57

2024-07-05T13:20

в мире

германия

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Третий зенитно-ракетный комплекс Patriot прибыл из Германии на Украину, сообщил посол ФРГ в стране Мартин Егер в соцсети X."На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", - написал он на своей странице.Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

германия

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в мире, германия, украина