Третий комплекс Patriot от Германии прибыл на Украину
Посол Егер: третий комплекс Patriot от Германии прибыл на Украину
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Третий зенитно-ракетный комплекс Patriot прибыл из Германии на Украину, сообщил посол ФРГ в стране Мартин Егер в соцсети X.
"На Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии… Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии", - написал он на своей странице.
Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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