Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/patriot-1957538852.html
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot - РИА Новости, 05.07.2024
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot
Американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО -... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:46
2024-07-05T04:46
специальная военная операция на украине
украина
нато
в мире
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, в отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя", - сказал он.
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, нато, в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, В мире, США, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot

Семенов: американские ЗРК Patriot не способны защитить объекты и самих себя

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, в отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя", - сказал он.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Что случилось?" В США сделали тревожное заявление о ЗРК Patriot на Украине
Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНАТОВ миреСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала