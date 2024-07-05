https://ria.ru/20240705/patriot-1957538852.html
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot - РИА Новости, 05.07.2024
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot
Американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО -... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:46
2024-07-05T04:46
2024-07-05T04:46
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, в отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя", - сказал он.
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украина, нато, в мире, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, НАТО, В мире, США, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot
Семенов: американские ЗРК Patriot не способны защитить объекты и самих себя