https://ria.ru/20240705/patriot-1957538852.html

В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot

В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot - РИА Новости, 05.07.2024

В Минобороны рассказали о неэффективности систем Patriot

Американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО -... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:46

2024-07-05T04:46

2024-07-05T04:46

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американские ЗРК Patriot не способны не только прикрыть обороняемые объекты, но и защитить самих себя, заявил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов. "В ходе специальной военной операции подтверждены высокие боевые возможности российских средств ПВО по отражению ударов всех типов средств воздушного нападения противника, в отличие от разрекламированных ЗРК Patriot, поставленных Украине странами НАТО, оказавшихся, по опыту СВО, неспособными не только прикрыть назначенные объекты, но и противостоять современным российским средствам поражения, то есть защитить самих себя", - сказал он.

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

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украина, нато, в мире, сша, вооруженные силы украины