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Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела - РИА Новости, 05.07.2024
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12:41 05.07.2024 (обновлено: 12:46 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/oznakomlenie-1957625049.html
Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела
Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела - РИА Новости, 05.07.2024
Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела
Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской закончила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, легализации денежных средств и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:41
2024-07-05T12:46
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской закончила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."Мы закончили ознакомление", - сказала она.Блиновская еще раньше изучила все тома. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в суд.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. На прошлой неделе МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html
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елена блиновская, происшествия
Елена Блиновская, Происшествия
Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела

Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела о неуплате налогов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской закончила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
"Мы закончили ознакомление", - сказала она.
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Блиновская еще раньше изучила все тома. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в суд.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. На прошлой неделе МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.
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