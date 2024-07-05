https://ria.ru/20240705/oznakomlenie-1957625049.html

Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела

Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела - РИА Новости, 05.07.2024

Защита Блиновской закончила ознакомление с материалами дела

Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской закончила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, легализации денежных средств и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:41

2024-07-05T12:41

2024-07-05T12:46

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской закончила ознакомление с материалами уголовного дела о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."Мы закончили ознакомление", - сказала она.Блиновская еще раньше изучила все тома. В ближайшее время дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в суд.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Сейчас он находится в зоне СВО. На прошлой неделе МВД объявило Блиновского в розыск - по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, из-за того, что не является к следователю и не знакомится с материалами дела. Уголовное дело против него, по словам защиты, выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20240608/nalogi-1951578390.html

https://ria.ru/20240611/blogery-1952100360.html

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елена блиновская, происшествия