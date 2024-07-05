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В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе - РИА Новости, 05.07.2024
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17:41 05.07.2024 (обновлено: 22:15 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html
В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе
В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе - РИА Новости, 05.07.2024
В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе
В Дагестане 16 человек отравились едой во время торжества в банкетном зале, 12 из них, включая семерых детей, госпитализировали, сообщили в региональном... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:41
2024-07-05T22:15
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 5 июл — РИА Новости. В Дагестане 16 человек отравились едой во время торжества в банкетном зале, 12 из них, включая семерых детей, госпитализировали, сообщили в региональном управлении Следственного комитета."По версии следствия, 4 июля 2024 года за медицинской помощью в Левашинскую районную больницу обратились 16 человек, употреблявших пищу во время торжественного мероприятия, проходившего в одном из банкетных залов в селе Леваши", — говорится в заявлении.Пострадавшим оказали медпомощь, им поставили предварительный диагноз "пищевое отравление".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, в банкетном зале проходила свадьба.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе

СК: на свадьбе в Дагестане 16 человек отравились едой, 12 госпитализировали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 5 июл — РИА Новости. В Дагестане 16 человек отравились едой во время торжества в банкетном зале, 12 из них, включая семерых детей, госпитализировали, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«
"По версии следствия, 4 июля 2024 года за медицинской помощью в Левашинскую районную больницу обратились 16 человек, употреблявших пищу во время торжественного мероприятия, проходившего в одном из банкетных залов в селе Леваши", — говорится в заявлении.
Пострадавшим оказали медпомощь, им поставили предварительный диагноз "пищевое отравление".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, в банкетном зале проходила свадьба.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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