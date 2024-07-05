https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html

В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе

В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе - РИА Новости, 05.07.2024

В Дагестане 16 человек отравились едой на свадьбе

В Дагестане 16 человек отравились едой во время торжества в банкетном зале, 12 из них, включая семерых детей, госпитализировали, сообщили в региональном... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:41

2024-07-05T17:41

2024-07-05T22:15

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 5 июл — РИА Новости. В Дагестане 16 человек отравились едой во время торжества в банкетном зале, 12 из них, включая семерых детей, госпитализировали, сообщили в региональном управлении Следственного комитета."По версии следствия, 4 июля 2024 года за медицинской помощью в Левашинскую районную больницу обратились 16 человек, употреблявших пищу во время торжественного мероприятия, проходившего в одном из банкетных залов в селе Леваши", — говорится в заявлении.Пострадавшим оказали медпомощь, им поставили предварительный диагноз "пищевое отравление".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, в банкетном зале проходила свадьба.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240705/primore-1957622310.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан