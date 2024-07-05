https://ria.ru/20240705/orban-1957794621.html

Американский посол обвинил Орбана в ущербе отношениям Венгрии с союзниками

Американский посол обвинил Орбана в ущербе отношениям Венгрии с союзниками - РИА Новости, 05.07.2024

Американский посол обвинил Орбана в ущербе отношениям Венгрии с союзниками

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву наносит ущерб отношениям Венгрии с союзниками, а самого... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T23:08

2024-07-05T23:08

2024-07-05T23:08

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву наносит ущерб отношениям Венгрии с союзниками, а самого Орбана якобы нельзя назвать миротворцем. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев во вторник. Визит в Киев Прессман приветствовал, назвав "прогрессом". "Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это наносит огромный ущерб венграм и отношениям Венгрии с ее союзниками", - говорится в заявлении Прессмана, которое приводится на странице посольства США в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Орбан "не является миротворцем", пока он не потребовал от Путина закончить конфликт "на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины". Американский посол также подсчитал, что глава МИД Венгрии Сийярто в девятый раз посетил Россию после начала специальной военной операции на Украине. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html

https://ria.ru/20240705/slutskiy-1957774642.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957773328.html

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