https://ria.ru/20240705/orban-1957794621.html
Американский посол обвинил Орбана в ущербе отношениям Венгрии с союзниками
Американский посол обвинил Орбана в ущербе отношениям Венгрии с союзниками - РИА Новости, 05.07.2024
Американский посол обвинил Орбана в ущербе отношениям Венгрии с союзниками
Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву наносит ущерб отношениям Венгрии с союзниками, а самого... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:08
2024-07-05T23:08
2024-07-05T23:08
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву наносит ущерб отношениям Венгрии с союзниками, а самого Орбана якобы нельзя назвать миротворцем. В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев во вторник. Визит в Киев Прессман приветствовал, назвав "прогрессом". "Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это наносит огромный ущерб венграм и отношениям Венгрии с ее союзниками", - говорится в заявлении Прессмана, которое приводится на странице посольства США в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, Орбан "не является миротворцем", пока он не потребовал от Путина закончить конфликт "на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины". Американский посол также подсчитал, что глава МИД Венгрии Сийярто в девятый раз посетил Россию после начала специальной военной операции на Украине. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240705/orban-1957788672.html
https://ria.ru/20240705/slutskiy-1957774642.html
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в мире, венгрия, россия, сша, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Россия, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, Визит Орбана в Россию
Американский посол обвинил Орбана в ущербе отношениям Венгрии с союзниками
Прессман: визит Орбана в Москву наносит ущерб отношениям Венгрии с союзниками
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву наносит ущерб отношениям Венгрии с союзниками, а самого Орбана якобы нельзя назвать миротворцем.
В пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным
. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев
во вторник. Визит в Киев Прессман приветствовал, назвав "прогрессом".
"Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это наносит огромный ущерб венграм и отношениям Венгрии с ее союзниками", - говорится в заявлении Прессмана, которое приводится на странице посольства США в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, Орбан "не является миротворцем", пока он не потребовал от Путина закончить конфликт "на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины".
Американский посол также подсчитал, что глава МИД Венгрии Сийярто в девятый раз посетил Россию после начала специальной военной операции на Украине
.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза
. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС
. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Прессман ранее отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявлял, что Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это.
Прессман также заявлял, что Венгрия единственная из союзников по НАТО
относится к членству в альянсе как к контракту и игнорирует интересы союзников, укрепляя связи с Россией. Внешнюю политику Венгрии посол назвал "радикальной". Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в ответ на обвинения со стороны посла США заявил, что в основе венгерской внешней политики лежат национальные интересы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.