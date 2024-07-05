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Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир - РИА Новости, 05.07.2024
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17:17 05.07.2024 (обновлено: 17:19 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957727550.html
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:17
2024-07-05T17:19
в мире
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венгрия
россия
виктор орбан
владимир путин
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир."Особенность этой встрече придало и то, что она проводится во время войны, в тот момент, когда Европе очень нужен мир", - сказал он по итогам переговоров.
https://ria.ru/20240705/putin-1957724839.html
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в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию
В мире, Европа, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир

Орбан: переговоры с Путиным состоялись тогда, когда Европе нужен мир

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир.
"Особенность этой встрече придало и то, что она проводится во время войны, в тот момент, когда Европе очень нужен мир", - сказал он по итогам переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин обсудил с Орбаном архитектуру европейской безопасности
Вчера, 17:09
 
В миреЕвропаВенгрияРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинВизит Орбана в Россию
 
 
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