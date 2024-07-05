https://ria.ru/20240705/orban-1957727550.html
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:17
2024-07-05T17:17
2024-07-05T17:19
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир."Особенность этой встрече придало и то, что она проводится во время войны, в тот момент, когда Европе очень нужен мир", - сказал он по итогам переговоров.
https://ria.ru/20240705/putin-1957724839.html
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в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию
В мире, Европа, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир
Орбан: переговоры с Путиным состоялись тогда, когда Европе нужен мир