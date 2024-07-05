https://ria.ru/20240705/orban-1957727550.html

Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир

Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан заявил, что провел переговоры с Путиным тогда, когда Европе нужен мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:17

2024-07-05T17:17

2024-07-05T17:19

в мире

европа

венгрия

россия

виктор орбан

владимир путин

визит орбана в россию

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957660906_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c87b5466614b18d612b3979e922f71da.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир."Особенность этой встрече придало и то, что она проводится во время войны, в тот момент, когда Европе очень нужен мир", - сказал он по итогам переговоров.

https://ria.ru/20240705/putin-1957724839.html

европа

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, венгрия, россия, виктор орбан, владимир путин, визит орбана в россию