https://ria.ru/20240705/orban-1957723999.html

Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине

Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что узнал мнение президента РФ Владимира Путина о перспективах прекращения огня на Украине и мирных переговорах и о том, в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:06

2024-07-05T17:06

2024-07-05T17:25

виктор орбан

в мире

россия

венгрия

украина

владимир путин

визит орбана в россию

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что узнал мнение президента РФ Владимира Путина о перспективах прекращения огня на Украине и мирных переговорах и о том, в какой последовательности они должны происходить."Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным. Хотел узнать какой путь самый короткий к окончанию войны. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести... И третье, что меня интересовало - это видение Европы после войны. Благодарен господину президенту за открытую и честную беседу", - сказал Орбан на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240705/glinka-1957724451.html

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виктор орбан, в мире, россия, венгрия, украина, владимир путин, визит орбана в россию