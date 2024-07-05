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Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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17:06 05.07.2024 (обновлено: 17:25 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957723999.html
Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине
Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что узнал мнение президента РФ Владимира Путина о перспективах прекращения огня на Украине и мирных переговорах и о том, в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:06
2024-07-05T17:25
виктор орбан
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венгрия
украина
владимир путин
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что узнал мнение президента РФ Владимира Путина о перспективах прекращения огня на Украине и мирных переговорах и о том, в какой последовательности они должны происходить."Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным. Хотел узнать какой путь самый короткий к окончанию войны. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести... И третье, что меня интересовало - это видение Европы после войны. Благодарен господину президенту за открытую и честную беседу", - сказал Орбан на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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виктор орбан, в мире, россия, венгрия, украина, владимир путин, визит орбана в россию
Виктор Орбан, В мире, Россия, Венгрия, Украина, Владимир Путин, Визит Орбана в Россию
Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине

Орбан поблагодарил Путина за честное мнение по украинскому урегулированию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что узнал мнение президента РФ Владимира Путина о перспективах прекращения огня на Украине и мирных переговорах и о том, в какой последовательности они должны происходить.
"Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способы достижения мира я сегодня обсуждал с господином Путиным. Хотел узнать какой путь самый короткий к окончанию войны. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам: что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах, что он думает также о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести... И третье, что меня интересовало - это видение Европы после войны. Благодарен господину президенту за открытую и честную беседу", - сказал Орбан на брифинге по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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