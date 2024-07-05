https://ria.ru/20240705/orban-1957708311.html
Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков
Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков - РИА Новости, 05.07.2024
Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков
Атмосфера переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была хорошей, лидеры обсудили много вопросов, включая украинский, РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:26
2024-07-05T16:26
2024-07-05T16:34
визит орбана в россию
юрий ушаков
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Атмосфера переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была хорошей, лидеры обсудили много вопросов, включая украинский, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Атмосфера очень хорошая была. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, и украинский", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html
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визит орбана в россию, юрий ушаков, владимир путин, виктор орбан
Визит Орбана в Россию, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Виктор Орбан
Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков
Ушаков: Путин и Орбан обсудили много вопросов, включая украинский