https://ria.ru/20240705/orban-1957708311.html

Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков

Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков - РИА Новости, 05.07.2024

Атмосфера переговоров Путина и Орбана была хорошей, рассказал Ушаков

Атмосфера переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была хорошей, лидеры обсудили много вопросов, включая украинский, РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:26

2024-07-05T16:26

2024-07-05T16:34

визит орбана в россию

юрий ушаков

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Атмосфера переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана была хорошей, лидеры обсудили много вопросов, включая украинский, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Атмосфера очень хорошая была. Могу сказать, что много вопросов было обсуждено, включая, естественно, и украинский", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240705/orban-1957694652.html

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визит орбана в россию, юрий ушаков, владимир путин, виктор орбан