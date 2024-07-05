https://ria.ru/20240705/orban-1957631339.html

Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии

Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:00

2024-07-05T13:00

2024-07-05T13:33

москва

виктор орбан

специальная военная операция на украине

венгрия

в мире

визит орбана в россию

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии."Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.

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