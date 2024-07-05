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Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 05.07.2024 (обновлено: 13:33 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/orban-1957631339.html
Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии
Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:00
2024-07-05T13:33
москва
виктор орбан
специальная военная операция на украине
венгрия
в мире
визит орбана в россию
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии."Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
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москва, виктор орбан, венгрия, в мире, визит орбана в россию
Москва, Виктор Орбан, Специальная военная операция на Украине, Венгрия, В мире, Визит Орбана в Россию
Орбан назвал визит в Москву следующим шагом для продолжения мирной миссии

Премьер Венгрии Орбан назвал визит в Москву следующим этапом мирной миссии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что его визит в Москву является следующим этапом мирной миссии.
"Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва", - написал Орбан.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече в Москве обсудят в том числе и тему Украины.
С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры.
Во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваВиктор ОрбанВенгрияВ миреВизит Орбана в Россию
 
 
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