https://ria.ru/20240705/orban-1957624145.html

Орбан назвал европейские исследования по Украине манипулятивными

Орбан назвал европейские исследования по Украине манипулятивными - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан назвал европейские исследования по Украине манипулятивными

Европейские исследования общественного мнения по Украине манипулятивны, поскольку Европа ввязалась в конфликт со стороны Украины, а европейцы беспокоятся об... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:39

2024-07-05T12:39

2024-07-05T12:39

украина

венгрия

виктор орбан

евросоюз

в мире

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Европейские исследования общественного мнения по Украине манипулятивны, поскольку Европа ввязалась в конфликт со стороны Украины, а европейцы беспокоятся об экономических последствиях кризиса, поскольку их деньги вместо того, чтобы развивать экономику ЕС, отправляют Киеву, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Можно прочитать всякого рода исследования, но после того, как Европа решила ввязаться в эту войну на стороне Украины, то разговор о войне и исследования о войне тоже являются частью войны. То есть они (власти ЕС) манипулировали. Я с большим трудом могу поверить в эти исследования, потому что они обычно (создаются - ред.) под умышленным влиянием", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Рассказывая о впечатлениях от общения с европейцами в ходе визитов в Германию, Италию и Францию, Орбан отметил, что люди считают, что Европа должна больше предпринимать для установления мира, в то время как она "слишком много ждет от Америки" в этом вопросе. "Второе чувство, которое я испытал везде в Европе - люди беспокоятся из-за экономических последствий войны... Если мы отправляем деньги из Брюсселя на Украину, на фронт, какой тут будет экономический рост? Как мы оправимся от этой европейской военной тяжелой ситуации, если не направляем деньги не на европейскую экономику, а куда-то в другое место?", - сказал Орбан. Ранее Орбан заявил, что Венгрия намерена в ходе своего председательства в Евросоюзе, которое стартует 1 июля, инициировать заключение "пакта о конкурентоспособности Европы", потому что ее снижение - это главная европейская проблема на данный момент. По его словам, Венгрия еще в начале десятилетия видела в Евросоюзе залог своего благополучия, однако он сбился с пути и отстал в экономической гонке от США и Азии. Ранее он предсказал, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. Орбан заявлял, что Европа находится в фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение. Глава МИД Венгрии ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США. Орбан также указывал, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

https://ria.ru/20240703/frantsiya-1957232571.html

https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html

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украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, в мире