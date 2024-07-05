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Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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12:22 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/orban-1957619064.html
Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ
Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна с начала июля председательствует в Совете ЕС, не предупреждал страны сообщества о намерении посетить с визитом... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:22
2024-07-05T12:22
в мире
венгрия
россия
москва
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна с начала июля председательствует в Совете ЕС, не предупреждал страны сообщества о намерении посетить с визитом Россию, сообщило в пятницу бельгийское издание La Libre со ссылкой на источники. "Согласно различным источникам La Libre, Венгрия не потрудилась проинформировать другие государства-члены о планах поездки в Москву. Если такой визит состоится, то это будет означать пренебрежение принципом лояльного взаимодействия между 27 государствами (членами ЕС - ред)", - пишет издание. По его данным, европейские СМИ также не смогли получить комментарии в венгерском МИД по этой теме. В четверг после того, как венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву, глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X, что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что у президента РФ Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.
https://ria.ru/20240705/orban-1957617745.html
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в мире, венгрия, россия, москва, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Евросоюз
Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ

La Libre: Орбан не предупреждал страны ЕС о намерении посетить Россию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна с начала июля председательствует в Совете ЕС, не предупреждал страны сообщества о намерении посетить с визитом Россию, сообщило в пятницу бельгийское издание La Libre со ссылкой на источники.
"Согласно различным источникам La Libre, Венгрия не потрудилась проинформировать другие государства-члены о планах поездки в Москву. Если такой визит состоится, то это будет означать пренебрежение принципом лояльного взаимодействия между 27 государствами (членами ЕС - ред)", - пишет издание.
По его данным, европейские СМИ также не смогли получить комментарии в венгерском МИД по этой теме.
В четверг после того, как венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву, глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X, что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что у президента РФ Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан не рассказал о дальнейших действиях после визита в Киев
Вчера, 12:17
 
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