https://ria.ru/20240705/orban-1957619064.html

Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ

Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан не информировал страны ЕС о намерении посетить Москву, пишут СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна с начала июля председательствует в Совете ЕС, не предупреждал страны сообщества о намерении посетить с визитом... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:22

2024-07-05T12:22

2024-07-05T12:22

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венгрия

россия

москва

виктор орбан

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна с начала июля председательствует в Совете ЕС, не предупреждал страны сообщества о намерении посетить с визитом Россию, сообщило в пятницу бельгийское издание La Libre со ссылкой на источники. "Согласно различным источникам La Libre, Венгрия не потрудилась проинформировать другие государства-члены о планах поездки в Москву. Если такой визит состоится, то это будет означать пренебрежение принципом лояльного взаимодействия между 27 государствами (членами ЕС - ред)", - пишет издание. По его данным, европейские СМИ также не смогли получить комментарии в венгерском МИД по этой теме. В четверг после того, как венгерские СМИ сообщили, что Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в пятницу совершат визит в Москву, глава Евросовета Шарль Мишель написал в сети X, что Венгрия как председатель ЕС на данный момент не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что у президента РФ Владимира Путина в пятницу насыщенный график, о котором Кремль будет информировать.

https://ria.ru/20240705/orban-1957617745.html

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в мире, венгрия, россия, москва, виктор орбан, евросоюз