https://ria.ru/20240705/opasnost-1957628592.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.07.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:53
2024-07-05T12:53
2024-07-05T12:53
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 12.39 мск, через семь минут угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
белгород
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Шебекинском округе