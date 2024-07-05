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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.07.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 15 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:55
2024-07-05T05:55
2024-07-05T05:56
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 15 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Курской области появилось в 5.33. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов через 15 минут.
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Россия
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность