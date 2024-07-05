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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 05.07.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменили в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T02:30
2024-07-05T02:30
2024-07-05T02:33
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили в Липецкой области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС региона."Отбой желтого уровня "Воздушной опасности", - говорится в сообщении.
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
ГУМЧС: в Липецкой области отменили режим воздушной опасности