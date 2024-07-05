https://ria.ru/20240705/odessa-1957627047.html

В Одессе двух врачей заподозрили в выдаче фиктивных справок, пишут СМИ

В Одессе двух врачей заподозрили в выдаче фиктивных справок, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

В Одессе двух врачей заподозрили в выдаче фиктивных справок, пишут СМИ

Двое врачей, работавшие в одесской психиатрической больнице отец и сын, задержаны по подозрению в выдаче фиктивных справок о непригодности к военной службе,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:47

2024-07-05T12:47

2024-07-05T12:47

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Двое врачей, работавшие в одесской психиатрической больнице отец и сын, задержаны по подозрению в выдаче фиктивных справок о непригодности к военной службе, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Задержаны заведующий четвертым отделением Одесской психиатрической больницы № 2 Александр Устинский и его отец врач-ординатор Сергей Устинский. Они наладили схему по госпитализации уклонистов, которым приходили повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектования (военкомат – ред.), а потом выдавали им справки о непригодности к воинской службе", - приводит издание слова источника. По его информации, во время обысков в кабинетах у подозреваемых нашли 45 тысяч долларов, 452 тысячи гривен (6,2 тысячи долларов). Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240620/odessa-1954306831.html

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в мире, украина, одесса, вооруженные силы украины