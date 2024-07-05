В Одессе двух врачей заподозрили в выдаче фиктивных справок, пишут СМИ
"Страна": в Одессе задержали врачей по подозрению в выдаче фиктивных справок
© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Двое врачей, работавшие в одесской психиатрической больнице отец и сын, задержаны по подозрению в выдаче фиктивных справок о непригодности к военной службе, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Задержаны заведующий четвертым отделением Одесской психиатрической больницы № 2 Александр Устинский и его отец врач-ординатор Сергей Устинский. Они наладили схему по госпитализации уклонистов, которым приходили повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектования (военкомат – ред.), а потом выдавали им справки о непригодности к воинской службе", - приводит издание слова источника.
По его информации, во время обысков в кабинетах у подозреваемых нашли 45 тысяч долларов, 452 тысячи гривен (6,2 тысячи долларов). Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.