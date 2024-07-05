https://ria.ru/20240705/obstrel-1957728960.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.07.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за час выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по районам Донецка и центру Горловки, сообщило РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:21

2024-07-05T17:21

2024-07-05T17:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, по районам Донецка и центру Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 16.40 по 16.45 выпустили по центру Горловки и Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка пять снарядов того же калибра, два из них - кассетного типа. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, два последних района регулярно подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://radiosputnik.ru/20240705/krym-1957697510.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, сцкк