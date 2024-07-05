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Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 05.07.2024 (обновлено: 13:24 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/obstrel-1957632530.html
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи - РИА Новости, 05.07.2024
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи
Двое сотрудников МЧС пострадали в Волновахе при обстреле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:03
2024-07-05T13:24
волноваха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в Волновахе при обстреле, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Волновахе специалисты ведомства выехали на сбор информации по характеру разрушений из-за утреннего артудара по городу. Тогда начался повторный обстрел", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России госпитализированы, осколками поврежден служебный автомобиль.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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волноваха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, происшествия
Волноваха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи

Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в Волновахе при обстреле, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Волновахе специалисты ведомства выехали на сбор информации по характеру разрушений из-за утреннего артудара по городу. Тогда начался повторный обстрел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС России госпитализированы, осколками поврежден служебный автомобиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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