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Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи - РИА Новости, 05.07.2024
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи
Двое сотрудников МЧС пострадали в Волновахе при обстреле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:03
2024-07-05T13:03
2024-07-05T13:24
волноваха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в Волновахе при обстреле, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Волновахе специалисты ведомства выехали на сбор информации по характеру разрушений из-за утреннего артудара по городу. Тогда начался повторный обстрел", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России госпитализированы, осколками поврежден служебный автомобиль.
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волноваха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, происшествия
Волноваха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи
Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи в ДНР