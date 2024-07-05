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Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи

Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи - РИА Новости, 05.07.2024

Двое сотрудников МЧС пострадали при обстреле Волновахи

Двое сотрудников МЧС пострадали в Волновахе при обстреле, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:03

2024-07-05T13:03

2024-07-05T13:24

волноваха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Двое сотрудников МЧС пострадали в Волновахе при обстреле, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В ДНР при повторном обстреле пострадали двое сотрудников МЧС России. В Волновахе специалисты ведомства выехали на сбор информации по характеру разрушений из-за утреннего артудара по городу. Тогда начался повторный обстрел", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России госпитализированы, осколками поврежден служебный автомобиль.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

волноваха

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волноваха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, происшествия