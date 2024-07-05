https://ria.ru/20240705/nepogoda-1957584330.html

Сильные ливни с грозами могут нарушить жизнеобеспечение 12 регионов России

Сильные ливни с грозами могут нарушить жизнеобеспечение 12 регионов России - РИА Новости, 05.07.2024

Сильные ливни с грозами могут нарушить жизнеобеспечение 12 регионов России

Жизнеобеспечение сразу 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов страны, в том числе Москвы и Подмосковья, может быть нарушено в пятницу... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:46

2024-07-05T10:46

2024-07-05T10:46

москва

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жизнеобеспечение сразу 12 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов страны, в том числе Москвы и Подмосковья, может быть нарушено в пятницу из-за сильных ливней с грозами и градом и штормового ветра, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 5 июля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в Северо-Западном федеральном округе на территории республики Карелия, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей; в Центральном федеральном округе на территории города Москва, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей", - говорится в прогнозе. Как полагают эксперты МЧС, причинами чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать грозы с сильными ливнями и градом, а также усиление при грозе штормового ветра до 27 метров в секунду. Спасатели рекомендуют знать и выполнять общие меры безопасного поведения. Во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Если же стихия застала на улице, нельзя приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции. При сильном ливне необходимо воздержаться от поездок на любом виде транспорта и по возможности оставаться дома или на работе.

https://radiosputnik.ru/20240705/groza-1957416494.html

https://ria.ru/20240626/pogoda-1955721414.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр