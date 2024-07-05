https://ria.ru/20240705/nato-1957752303.html

СМИ: НАТО не может придумать название инициативы помощи Киеву из-за России

СМИ: НАТО не может придумать название инициативы помощи Киеву из-за России - РИА Новости, 05.07.2024

СМИ: НАТО не может придумать название инициативы помощи Киеву из-за России

Страны-члены НАТО не могут придумать название для недавно озвученной инициативы по координации военной помощи для Киева и обучению украинских военнослужащих, в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:41

2024-07-05T18:41

2024-07-05T18:41

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Страны-члены НАТО не могут придумать название для недавно озвученной инициативы по координации военной помощи для Киева и обучению украинских военнослужащих, в том числе опасаясь, что неверно выбранное название может спровоцировать конфликт с Россией, передает агентство Reuters. Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут решение о том, что альянс возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Украине и обучению ее военнослужащих. "У НАТО возникли затруднения с придумыванием такого названия, которое удовлетворило бы всех его членов... Для описания новых усилий некоторые чиновники сначала использовали слово "миссия"... Однако дипломаты рассказали, что Германия стала возражать,... заявив, что это может означать, что НАТО направит войска на Украину, а это шаг, который альянс (ранее) исключил, чтобы избежать конфликта между силами России и НАТО", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, изначально название инициативы звучало как "Миссия НАТО по Украине", однако после возражений Германии чиновники предложили другое название - "Помощь НАТО Украине в обеспечении безопасности и подготовке военнослужащих", что ряд стран посчитал слишком "тяжеловесным" наименованием, их также не устроили сложные аббревиатуры. "Мы все еще в поисках... Сейчас мы пытаемся отыскать какое-то хорошее название", - цитирует агентство слова одного из дипломатов. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240512/nato-1945325451.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948585607.html

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