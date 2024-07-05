https://ria.ru/20240705/narkotorgovtsy-1957615008.html

Наркоторговцы сняли скальп с жительницы Кузбасса

Наркоторговцы сняли скальп с жительницы Кузбасса - РИА Новости, 05.07.2024

Наркоторговцы сняли скальп с жительницы Кузбасса

Жительницу города Междуреченска Кемеровской области жестоко избили и сняли с нее скальп, следователи расследуют дело об истязании, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:06

2024-07-05T12:06

2024-07-05T12:06

происшествия

россия

кемеровская область

междуреченск

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Жительницу города Междуреченска Кемеровской области жестоко избили и сняли с нее скальп, следователи расследуют дело об истязании, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. На видео, которое выложили исполнители расправы, запечатлено, как девушка в лесу, стоя на коленях, признаётся, что работала на распространителей наркотиков и "кинула" с подругой магазин. После этого её жестоко избивают и срезают волосы вместе с кожей. "По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание). В ходе проведенных сотрудниками СК и МВД России следственных и оперативно-розыскных мероприятий лицо, причастное к преступлению, установлено – им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан", – сообщает ведомство. Уточняется, что с ним работает следователь, решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240704/prigovor-1957471645.html

https://ria.ru/20240415/izbienie-1940161491.html

россия

кемеровская область

междуреченск

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происшествия, россия, кемеровская область, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)