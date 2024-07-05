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В ДНР чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/naemniki-1957541613.html
В ДНР чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей
В ДНР чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей - РИА Новости, 05.07.2024
В ДНР чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей
Чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей в подконтрольном ВСУ Дзержинске (украинское название Торецк) в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:33
2024-07-05T05:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
торецк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей в подконтрольном ВСУ Дзержинске (украинское название Торецк) в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из города. "Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения. Так как в подвал они побоялись спускаться, они стали его закидывать шумовыми гранатами, стрелять в подвал, сделали выстрел из РПГ", - рассказал собеседник агентства. По его словам, жители думали, что погибнут в подвале. "В это время мы опять услышали выстрелы, прибежали наши русские ребята и отогнали их", - сказал беженец. Он добавил, что на улице лежал один убитый наемник, а российские разведчики сказали, что это были французы. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным Минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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россия, украина, торецк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Торецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей

Беженец из Дзержинска: чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Чернокожие наемники стреляли по окнам мирных жителей в подконтрольном ВСУ Дзержинске (украинское название Торецк) в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из города.
"Человек пять чернокожих граждан в военной форме забежали во двор, стали расстреливать окна, гараж, кухню, все строения. Так как в подвал они побоялись спускаться, они стали его закидывать шумовыми гранатами, стрелять в подвал, сделали выстрел из РПГ", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, жители думали, что погибнут в подвале.
"В это время мы опять услышали выстрелы, прибежали наши русские ребята и отогнали их", - сказал беженец.
Он добавил, что на улице лежал один убитый наемник, а российские разведчики сказали, что это были французы.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным Минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаТорецкВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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