https://ria.ru/20240705/most-1957530872.html
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей - РИА Новости, 05.07.2024
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил информационный центр в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:17
2024-07-05T01:17
2024-07-05T01:17
республика крым
крымский мост
россия
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил информационный центр в Telegram-канале. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/most-1953429514.html
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республика крым, крымский мост, россия, общество
Республика Крым, Крымский мост, Россия, Общество
На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта