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От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
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11:14 05.07.2024 (обновлено: 11:23 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595750.html
От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник
От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024
От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник
За полгода от действий вооруженных формирований Украины пострадали 2547 мирных жителей, из них свыше 400 погибли, сообщил посол МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:14
2024-07-05T11:23
в мире
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россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За полгода от действий вооруженных формирований Украины пострадали 2547 мирных жителей, из них свыше 400 погибли, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."С 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали, как минимум, 2547 мирных жителей, из них ранения и увечия различной степени тяжести получили 2082 человека, погибли, как минимум, 465 человек", - сказал Мирошник на брифинге.Он добавил, что число убийств и ранений мирных жителей только растёт.
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в мире, украина, россия, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Родион Мирошник
От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник

Мирошник: 2547 человек пострадали от действий ВСУ за полгода, более 400 погибли

© пресс-служба правительства города СевастополяСтихийный мемориал в память о погибших в Севастополе. Кадр видео
Стихийный мемориал в память о погибших в Севастополе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© пресс-служба правительства города Севастополя
Стихийный мемориал в память о погибших в Севастополе. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За полгода от действий вооруженных формирований Украины пострадали 2547 мирных жителей, из них свыше 400 погибли, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали, как минимум, 2547 мирных жителей, из них ранения и увечия различной степени тяжести получили 2082 человека, погибли, как минимум, 465 человек", - сказал Мирошник на брифинге.
Он добавил, что число убийств и ранений мирных жителей только растёт.
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