https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595750.html

От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник

От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник - РИА Новости, 05.07.2024

От украинских карателей пострадали 2547 мирных жителей, сообщил Мирошник

За полгода от действий вооруженных формирований Украины пострадали 2547 мирных жителей, из них свыше 400 погибли, сообщил посол МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:14

2024-07-05T11:14

2024-07-05T11:23

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украина

россия

родион мирошник

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За полгода от действий вооруженных формирований Украины пострадали 2547 мирных жителей, из них свыше 400 погибли, сообщил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."С 1 января по 30 июня текущего года от действий украинских карателей пострадали, как минимум, 2547 мирных жителей, из них ранения и увечия различной степени тяжести получили 2082 человека, погибли, как минимум, 465 человек", - сказал Мирошник на брифинге.Он добавил, что число убийств и ранений мирных жителей только растёт.

https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957597846.html

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в мире, украина, россия, родион мирошник